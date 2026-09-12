Bezzecchi ha commentato su Sky la sua Sprint di Misano, chiusa al 2° posto. "Sono contento di aver scelto la soft: pecchiamo di stabilità con la morbida, ma credo che con la media avrei sofferto di più nei primi giri. È stata una Sprint bellissima, sono contento perché è il mio miglior risultato di quest'anno al sabato. Ho fatto tutto bene: Marc è stato più bravo in curva 1 e nei primi tre giri, posso solo fargli i complimenti". Nel VIDEO l'intervista integrale

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