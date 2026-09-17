Dalla caduta di Misano ("dobbiamo capire il motivo, ho fatto un errore") al GP d'Austria ("pista che mi piace, anche se Ducati ci ha sempre vinto l'approccio non cambia"): ecco cosa ha detto Marco Bezzecchi a Sky Sport alla vigilia di Spielberg, dove proverà a riscattarsi dopo la scivolata al primo giro del GP San Marino GP AUSTRIA, LA CONFERENZA PILOTI LIVE

Misano è dimenticata o non del tutto? Cosa ti porti da lì?

"No, non bisogna dimenticarla ovviamente. Bisogna prendere il positivo e capire anche come mai sono caduto. Ho riguardato i dati e, purtroppo, ho fatto un piccolo errore, questo è chiaro. Però ci sono state tante cose buone, la velocità in primis, e secondo me abbiamo fatto un discreto weekend. Ma assolutamente non va dimenticata".

Si arriva su una pista storicamente favorevole alla Ducati, no? Qua credo vinca dal 2016, cioè da quando si è tornati a correre qui. Cambia qualcosa nel tipo di approccio? Però insomma è anche un'altra Aprilia, un altro Bezzecchi, è tutto diverso...

"Non cambia nell'approccio. E' vero che sulla carta le cose stanno così come hai detto, però alla fine non è quello che mi preoccupa più di tanto, nel senso che io alla fine cerco di guardare il mio, cerco di fare il massimo e lavorare con la squadra: siamo un bel gruppo, molto unito, e quindi cerchiamo di fare il nostro meglio. Ovviamente lo vedremo solo nel proseguo del weekend come saremo messi, però alla fine l'approccio non cambia".