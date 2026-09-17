A Spielberg è stato il giorno della conferenza piloti. Marc Marquez: "Essere leader non cambia il mio approccio. E mi sento sempre meglio". Martin: "Non penso al braccio, concentrato sulla pista". Acosta: "Vincere sarebbe il coronamento di un sogno". Venerdì si inizia a fare sul serio: prove libere dalle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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Ora restate sintonizzati su Sky Sport 24 (oltreché su skysport.it) per interviste e approfondimenti nel giovedì di Spielberg. La MotoGP scende in pista domani mattina per le prove libere, LIVE sui nostri canali dalle 10.45. Per oggi è tutto dal Red Bull Ring!
FINISCE QUI LA CONFERENZA PILOTI
Ora è il momento di MotoGP social, i piloti devono indovinare il collega autore di alcune citazioni...
Acosta: "Sono più serio del solito? Fa freddo là fuori e io non sono contento... Vincere domenica? Sarebbe il modo migliore per chiudere il mio ciclo con Ktm, sono con loro da quando avevo 16 anni. Vincere sarebbe un sogno che si realizza e la conclusione migliore della nostra storia"
Marquez: "In questo momento me la sto godendo, so che in alcuen gare soffrirò ma col passare dei GP sembra che abbia trovato un modo per adattare lo stile di guida alle necessità della moto"
Martin: "Per me al Montmelo quando ho vinto il titolo, mi bastava il nono posto. Ma poi il nervosismo è sparito appena sono salito in sella"
Marquez: "Il mio momento di maggior pressione? Dico Valencia 2013, quando ero in lizza con Jorge Lorenzo per il titolo. Avevo 20 anni, ma quando ho una pressione in più mi piace... "
Marquez: "Gare da 40 sorpassi l'anno prossimo? Vediamo, intanto finiamo questa stagione... Dalla prima alla settima posizione siamo tutti in 100 punti, può ancora succedere di tutto"
Acosta: "Come ha detto Marc Bulega sarà interessante da vedere... "
Marquez: "La coppia più interessante per l'anno prossimo? Io dico Bulega, sta già facendo i test, conosce le gomme e penso sarà bravo. Non vedo l'ora di vedere lui e Aldeguer, entrambi sono piloti di carisma"
Acosta: "Al momento la Ducati è un passato avanti rispetto a noi e lo stesso vale per Aprilia, basti vedere quanto fosse competitivo Bez l'anno scorso qui"
Martin: "Ricordo della mia prima vittoria in MotoGP? Sicuramente è un ricordo molto bello, sarebbe fantastico ritrovare quella sensazione. Ma è il passato, ora serve ripetersi"
Acosta: "Aggiornamenti? Non mi aspetto miglioramenti pazzeschi, ma arriviamo qui con un ottimo umore. Vediamo come andrà quest'anno... "
Acosta: "Le ultime gare sono state buone per noi, vedremo come andrà la moto. Vogliamo giocarci le nostre carte"
Martin: "Farò del mio meglio, è pazzesco essere pari punti con Marc a questo punto della stagione. Anche se ho fatto quinto a Misano, è stato bello passarlo a inizio gara. Spero di ritrovare quella velocità e spero che le mie condizioni mi consentano di seguirlo fino alla fine"
Martin: "Voglio affrontare questo weekend come un weekend normale, sono concentrato sul far funzionare la moto e stare vicino a Marc, senza pensare troppo al braccio"
Marquez: "Questa è una pista dove Ducati normalmente funziona bene, mi ero divertito l'anno scorso. Cercheremo di partire bene fino dalle FP1 per costruire il nostro ritmo"
Marquez: "Sicuramente siamo in una situazione nuova ma allo stesso tempo uguale. Essere in testa o indietro in campionato di pochi punti, cambia poco. L'approccio è lo stesso. Nelle ultime gare stiamo facendo passi avanti con Ducati, mi sento sempre meglio"
INIZIA LA CONFERENZA PILOTI
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Tutto pronto per la conferenza piloti a Spielberg: ricordiamo che parleranno Marc Marquez (Ducati), Jorge Martin (Aprilia) e Pedro Acosta (Ktm)
Da verificare le condizioni di Jorge Martin, alle prese con la sindrome compartimentale al braccio destro che lo ha limitato a Misano. Lo spagnolo valuterà dopo l'Austria se operarsi o meno
Il forfait degli ultimi giorni riguarda invece Joan Mir, costretto allo stop dopo un controllo post Misano che ha rilevato "valori ematici alterati". Lo spagnolo sarà sostituito in Honda Hrc da Takaaki Nakagami
Confermata l'assenza di Maverick Vinales in Ktm Tech3: il pilota spagnolo sarà rimpiazzato ancora una volta da Pol Espargaro, protagonista di un weekend molto positivo a Misano
In Austria torna Ai Ogura, assente negli ultimi due GP: il giapponese proverà a rientrare in corsa per la lotta mondiale, anche se i forfait di Aragon e Misano l'hanno fatto scivolare a -71 dalla coppia Marquez-Martin
I punti recuperati da Marquez negli ultimi 7 GP
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Marc Marquez a Misano ha completato la rimonta in classifica piloti, recuperando 135 punti a Bezzecchi e 85 su Martin negli ultimi 7 GP, da Balaton Park in avanti
La classifica dopo Misano e prima di Spielberg
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Con Marquez e Martin ci sarà anche Pedro Acosta, oggi riferimento di Ktm (padrona di casa al Red Bull Ring) prima di iniziare la sua avventura in Ducati dal 2027
Paleranno i due leader del Mondiale, Marc Marquez e Jorge Martin, che dopo Misano si trovano in vetta a 274 punti pari
Buongiorno da Spielberg, dove alle 16 è in programma la conferenza piloti in vista del Gran Premio d'Austria