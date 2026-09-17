Jesus Rios passa a Ktm dal 2027. Il pilota spagnolo, tra i rookies più appariscenti di questa stagione grazie ad alcune belle gare col team Snipers, lascerà la Honda per il team IntactGp. Il miglior risultato stagionale di Rios è un quinto posto ad Assen. Non avendo mai fatto la Rookies Cup, Rios è arrivato al motomondiale con una conoscenza limitata dei circuiti. Grazie al suo talento e al lavoro del team Snipers si è comunque messo in mostra al punto di suscitare l'interesse di diversi team, tra cui IntactGp che alla fine ha deciso di puntare su di lui. La trattativa, cominciata con i primi approcci estivi, è ora chiusa e le scelte sono fatte. Rios sarà uno dei piloti IntactGp Moto3 per il 2027.