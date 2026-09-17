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Moto3, Rios passa a IntactGp per il 2027

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Rosario Triolo

Rosario Triolo

Lo spagnolo salta da Honda a Ktm trasferendosi da Snipers al team tedesco. Il motomondiale è in pista a Spielberg dal 18 al 20 settembre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP IN AUSTRIA, RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Jesus Rios passa a Ktm dal 2027. Il pilota spagnolo, tra i rookies più appariscenti di questa stagione grazie ad alcune belle gare col team Snipers, lascerà la Honda per il team IntactGp. Il miglior risultato stagionale di Rios è un quinto posto ad Assen. Non avendo mai fatto la Rookies Cup, Rios è arrivato al motomondiale con una conoscenza limitata dei circuiti. Grazie al suo talento e al lavoro del team Snipers si è comunque messo in mostra al punto di suscitare l'interesse di diversi team, tra cui IntactGp che alla fine ha deciso di puntare su di lui. La trattativa, cominciata con i primi approcci estivi, è ora chiusa e le scelte sono fatte. Rios sarà uno dei piloti IntactGp Moto3 per il 2027.

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