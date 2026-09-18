Almansa è stato ancora una volta il più veloce nel venerdì di Pre-qualifiche. Alle spalle del pilota spagnolo si è piazzato Quiles, leader del Mondiale. Terzo Carpe. Anche Bertelle (4°) direttamente al Q2, mentre Pini (16°) e Carraro (26°) saranno obbligati a passare dal Q1. Domenica la gara della Moto3 è in diretta tv alle 11 su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Se non ci fosse Quiles… ma coi se non si va da nessuna parte e David Almansa, un talento che cerca di emergere, deve fare i conti ad ogni turno di prova, ad ogni qualifica e infine in gara col fenomeno spagnolo che alla fine, domenica sera, resta sempre davanti. Il pilota di Intact è velocissimo e di gara in gara migliora le sue prestazioni. Spesso è il più rapido fin dal primo turno, quasi sempre girando da solo, dimostrazione di una crescita costante e di un livello di tutto rispetto. Lo ha ribadito anche in Austria, in testa al mattino e al pomeriggio del primo giorno di prove. Poi arriveranno qualifiche e gara, la legge di Quiles (secondo tempo) potrebbe prevalere domenica, come nelle ultime due gare, ma intanto davanti però ora c’è lui.

Pini dovrà passare dal Q1 Alvaro Carpe ha evitato di passare dalla Q1 come a Misano, piazzando un bel giro nel finale che gli ha assicurato il terzo tempo. Fin lì era fuori dalla Q2 insieme a Guido Pini che a differenza sua non è riuscito a rientrare, se non per qualche minuto, nella top quattordici. Poi un giro annullato e un giro più veloce del suo compagno di squadra Adrian Fernandez, e uno del rientrante David Munoz, l’hanno retrocesso al sedicesimo posto.