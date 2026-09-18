Il weekend di Spielberg è già finito per Collin Veijer e per Angel Piqueras: entrambi i piloti, caduti durante la prima sessione di prove libere in Moto2, sono stati dichiarati unfit dallo staff medico del circuito. Veijer ha rimediato una frattura alla clavicola sinistra, mentre Piqueras deve fare i conti con una piccola frattura alla mano destra. Entrambi saranno operati il prima possibile. Nel VIDEo in testa le loro cadute

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE