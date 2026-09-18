La guida completa al GP d'Austria MotoGP, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 20 settembre. Dagli orari alle repliche: ecco il programma completo di Spielberg sui nostri canali GP AUSTRIA, LE PROVE LIBERE LIVE

La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 20 settembre. Si tratta del 15° appuntamento della stagione 2026, l'ultimo prima del tour extra Europa tra Asia e Australia. Si torna subito in pista a una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, col 9 volte iridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta alla classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi, dopo la caduta al via del GP di San Marino: il pilota italiano è terzo in classifica, a -33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista Ai Ogura, dopo i due GP saltati per infortunio. Ancora assente Maverick Vinales: in Ktm Tech3 è confermato Pol Espargaro. Forfait anche di Joan Mir, che sarà rimpiazzato in Honda da Taka Nakagami.

Spint sabato alle 15, gara domenica alle 14 Il weekend di Spielberg parte venerdì con le prove libere alle 10.45. Poi alle 15 si inizia a fare sul serio con le Pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 dopo le FP2, poi alle 15 la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica il gran finale con la gara lunga alle 14.

Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 La domenica di Spielberg sarà inaugurata come sempre dalla Moto3, con la gara alle 11. A seguire la Moto2 (semaforo verde alle 12.15). I GP d'Austria delle tre classi saranno anche in differita su Tv8 con i seguenti orari: ore 14 la Moto3, ore 15.15 la Moto2 e ore 17 la MotoGP. Nel weekend si assegna anche il titolo mondiale delle Baggers con Andrea Iannone in corsa: gara 1 sarà alle 17 di sabato (in differita), gara 2 domenica alle 8.55 prima del Warm Up.

Le repliche della gara Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 18. Le altre fasce orarie sono alle 20 e alle 22. Inoltre il GP d'Austria sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On demand.