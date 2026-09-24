Superbike a Cremona: calendario, orari e guida tvguida tv
Decimo Round della stagione a Cremona con Nicolò Bulega che ha la concreta possibilità di laurearsi campione del mondo, secondo italiano dopo Max Biaggi (2010 e 2012). Tutto il weekend live su Sky Sport MotoGP: sabato gara 1 alle 15.30, domenica superpole race alle 11 e gara 2 alle 15.30
Superbike in pista a Cremona questo week-end per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella "storica" Misano. Primo match point per Bulega.
Cosa serve a Bulega per chiudere i conti
Bulega si presenta all'appuntamento di Cremona con 146 punti di vantaggio, quando ne restano 186 da assegnare, sul compagno di squadra Lecuona (22 secondi posti in stagione, un record assoluto). Il primo match point iridato arriverà già in Gara 1: per festeggiare il titolo, Bulega dovrà guadagnare almeno 15 punti sullo spagnolo. Se il verdetto dovesse essere rimandato, il pilota italiano potrebbe chiudere i conti nella superpole race di domenica mattina, conquistando complessivamente tre punti su Lecuona nelle prime due gare del weekend. La combinazione più semplice per laurearsi campione già sabato? Lecuona sesto o peggio. In alternativa, a Bulega basterebbe il secondo posto con il compagno di box non oltre l’undicesima posizione.
Tutti i record di una stagione pazzesca
Bulega a Cremona ha anche la concreta possibilità di proseguire la sua stagione da record, per un attimo potenzialmente a rischio con la caduta nel test MotoGP al Mugello, per fortuna ora superata. Il pilota Aruba.it Racing – Ducati è salito sul podio nelle ultime 40 gare consecutive, portando su un'altra dimensione il precedente primato di 25, stabilito da Edwards nel 2002 ed eguagliato da Razgatlioglu nel 2025. Nel mirino c'è anche il record di vittorie in una singola stagione: Nicolò ne ha già conquistate 26, soltanto una in meno rispetto al primato firmato da Bautista nel 2023.
A raccontare la sua superiorità c'è infine un'altra statistica impressionante: i 16 Grand Slam messi a segno quest'anno, ottenuti partendo dalla pole position, restando al comando dal primo all’ultimo giro e realizzando anche il giro veloce. Numeri che certificano un dominio pressoché assoluto e che nel Round di Cremona potrebbero diventare ancora più straordinari con il titolo mondiale, secondo italiano dopo Biaggi nella storia del WSBK.
Gli orari del Round di Cremona in diretta su Sky Sport MotoGP
Venerdì 25 settembre
Ore 10.15: SBK - Prove libere 1
Ore 14.05: WCR – Super Pole
Ore 14.55: SBK - Prove libere 2
Ore 15.55: SSP – Super Pole
Sabato 26 settembre
Ore 11.10: SBK - Super Pole
Ore 12.55: WCR – Race 1
Ore 13.55: SSP – Race 1
Ore 15.15: Pre SBK
Ore 15.30: SBK - Race 1
Ore 15.55: Post SBK
Domenica 27 settembre
Ore 10.55: Pre SBK
Ore 11.10: SBK - Super Pole Race
Ore 11.25: Post SBK
Ore 12.55: WCR – Race 2
Ore 13.55: SSP – Race 2
Ore 15.15: Pre SBK
Ore 15.30: SBK - Race 2
Ore 15.55: Post SBK