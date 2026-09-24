Decimo Round della stagione a Cremona con Nicolò Bulega che ha la concreta possibilità di laurearsi campione del mondo, secondo italiano dopo Max Biaggi (2010 e 2012). Tutto il weekend live su Sky Sport MotoGP: sabato gara 1 alle 15.30, domenica superpole race alle 11 e gara 2 alle 15.30

BULEGA CAMPIONE SE... COMBINAZIONI