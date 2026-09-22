Nicolò Bulega campione del mondo Sbk a Cremona se... COMBINAZIONI
Nicolò Bulega vede il titolo Superbike: nel round di Cremona (in programma dal 25 al 27 settembre, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) il pilota di Ducati Aruba può già chiudere i conti iridati con due weekend d'anticipo dopo una stagione strepitosa con 26 vittorie fin qui. Vediamo la situazione in classifica e cosa deve succedere affinché il futuro pilota VR46 in MotoGP si laurei campione del mondo sul circuito di casa
- 1) Nicolò Bulega: 553 punti
- 2) Iker Lecuona: 407 punti (-146)
- vince e Lecuona arriva 6° o peggio
- conclude al secondo posto e Lecuona arriva 11° o peggio
- conclude al terzo posto e Lecuona arriva 15° o peggio
- Se Bulega non dovesse chiudere al primo match point utile, ce ne sarebbe un secondo domenica mattina nella Superpole Race: ad oggi, non conoscendo ovviamente i risultati dei due piloti Aruba sabato, ma abbiamo una certezza: all'italiano servirebbe guadagnare tre punti su Lecuona tra Gara 1 e la Superpole per mettersi in testa la corona di campione del mondo
- Se anche il secondo match point dovesse sfumare, per Nicolò Bulega ci sarebbe la terza chance in Gara-2. Bulega affronta il weekend di Cremona con 146 punti di vantaggio su Lecuona: gli basterà averne 124 sullo spagnolo alla fine del round italiano per chiudere aritmeticamente i conti. Dopo Cremona, infatti, mancheranno solo due round (Estoril e Jerez) e 124 punti ancora a disposizione. Nel caso remoto di arrivo a pari lunghezze, ovviamente sarebbe Bulega a trionfare per il maggior numero di vittorie in stagione
- Non solo il titolo mondiale: a Cremona Bulega andrà a caccia del record di vittorie in una singola stagione: per ora è a quota 26, ma i 27 sigilli di Alvaro Bautista nel 2023 sono a un passo e potrebbero già essere superati proprio questo weekend. Sarebbe la ciliegina sulla torta di un round di casa che potrebbe essere storico per il motociclismo italiano...