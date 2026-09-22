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Nicolò Bulega campione del mondo Sbk a Cremona se... COMBINAZIONI

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Nicolò Bulega vede il titolo Superbike: nel round di Cremona (in programma dal 25 al 27 settembre, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) il pilota di Ducati Aruba può già chiudere i conti iridati con due weekend d'anticipo dopo una stagione strepitosa con 26 vittorie fin qui. Vediamo la situazione in classifica e cosa deve succedere affinché il futuro pilota VR46 in MotoGP si laurei campione del mondo sul circuito di casa

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