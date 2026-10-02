Morelli è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche di Motegi al termine di una giornata caratterizzata dalle cadute dei big. Quiles (al primo match point Mondiale), Almansa e Carpe sono comunque riusciti a centrare il Q2, come Bertelle (9°). Mentre Pini (23°) dovrà passare dal Q1. Domenica la gara della Moto3 è in diretta tv alle 4 della notte italiana su Sky Sport e in streaming su NOW LE PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP LIVE, CLICCA QUI

Cadono i big, letteralmente. Più di tutti Almansa che ha collezionato tre scivolate tra mattino e pomeriggio, riuscendo comunque a centrare il Q2, col decimo tempo. Poi è toccato a Quiles e a Carpe: i prime tre della classifica hanno assaggiato tutti la consistenza del nuovo asfalto di Motegi, probabile causa delle tante cadute che hanno costellato la prima giornata di prove.

Sesto il leader del Mondiale Quiles Alla fine, per soli 16 millesimi, l'argentino ha soffiato la prima posizione al pilota di casa Yamanaka, il più veloce nel turno mattutino. Uriarte ha chiuso col terzo tempo, davanti a Perrone e Quiles che in Giappone ha la possibilità di chiudere con largo anticipo la corsa al titolo (se dovesse vincere e se Almansa finisse parecchio indietro insieme a Carpe).

Come sono andati gli italiani Gli italiani hanno approcciato in modo difeso la prima di una lunga trasferta asiatica che ha trasferito il Motomondiale dall’altra parte dell’oceano (dopo Motegi arriveranno Indonesia, Australia e Malesia): decisamente meglio Bertelle (nono) mentre Pini (ventitreesimo) dovrà passare dal Q1. “L’asfalto offre più grip, ma fuori dalla linea ideale è più scivoloso” ha spiegato Bertelle, svelando il motivo più probabile di tante scivolate. Guido ha pagato proprio i tanti incidenti nel finale di turno che gli hanno impedito di chiudere almeno un giro senza bandiere gialle; peccato la velocità alla fine c’era.