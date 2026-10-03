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Alex Marquez sbaglia e fa strike: stesi Di Giannantonio e Acosta. VIDEO

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Alex Marquez arriva lungo in curva 3 al primo giro della Sprint Race, centrando in pieno Acosta e di rimbalzo Di Giannantonio (escluse complicazioni per il pilota VR, finito al centro medico per controlli): "Ho preso come un 'pugno' ai reni - ha spiegato a Sky il romano - ma ora sto bene". Il catalano è stato punito con un doppio long lap penalty per la gara di domenica, LIVE su Sky e NOW dalle 7 ora italiana. Di seguito fotosequenza e video

IL VIDEO DELL'INCIDENTE

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