Bulega torna a fare la voce grossa nelle prove libere della Superbike a Estoril, ma Surra chiude secondo in entrambe le sessioni. Terzo Lecuona davanti al padrone di casa Oliveira. In Supersport quinta pole in stagione per Oncu, con Arenas 9° e Debise 17° SUPERBIKE ESTORIL, LA GUIDA

Il rush finale della Superbike 2026 parte da Estoril, penultima tappa dell’anno prima della chiusura a Jerez. Col titolo mondiale già assegnato, l’interesse si concentra principalmente sulla lotta per il terzo posto in campionato e per il primato di miglior pilota di un team indipendente, nonché sulla rincorsa di Nicolò Bulega al record di vittorie in una singola stagione. L’inizio in Portogallo è dei più promettenti per l’italiano, autore del miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere del venerdì e padrone del riferimento di giornata in 1’35.432.

Prove Estoril, Bulega davanti poi Surra Con un ritmo imprendibile per gli altri, il neo iridato ha tenuto dietro Alberto Surra e la Ducati del team Motocorsa Racing, freschi di rinnovo di contratto per il 2027. Il pilota torinese ha fermato il cronometro a meno di un decimo da Bulega sia in FP1 che in FP2, ma sul passo gara si è rivelato pericoloso anche Iker Lecuona con la seconda Ducati Aruba, terzo nel combinato. L’aria di casa sembra fare bene, invece, a Miguel Oliveira: il portoghese ha portato la sua BMW al quarto posto precedendo un buon Axel Bassani e Yari Montella, sesto dopo qualche problemino tecnico all’inizio del turno del mattino.

Gli altri italiani: Petrucci 16^ La seconda Bimota, quella di Alex Lowes, è proprietaria del settimo tempo di giornata, seguita dalla Honda di Jake Dixon e dalla Panigale V4 R di Alvaro Bautista. A chiudere la top ten è Xavi Vierge con la prima Yamaha, poi Garrett Gerloff e Lorenzo Baldassarri dodicesimo. Trenino italiano tra la sedicesima e la diciottesima posizione, guidato da Danilo Petrucci davanti ad Andrea Locatelli e Stefano Manzi. Ventunesimo Mattia Rato, scivolato negli ultimi minuti della FP2.