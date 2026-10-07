Superbike a Estoril in Portogallo: calendario, orari e guida tv

Undicesimo e penultimo round della stagione in scena all'Estoril, secondo appuntamento in Portogallo dopo Portimao a marzo. Bulega, campione del mondo a Cremona, e la Ducati a caccia di altri record assoluti. Tutto il week end live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con gara 1 e 2 sabato e domenica alle 16.30 MOTOGP IN INDONESIA SU SKY: GUIDA TV

Archiviata l'assegnazione del titolo con un dominante Bulega non mancano gli spunti di interesse nei due round che chiudono il mondiale, a cominciare dal Portogallo con l'Estoril.

Ducati e Bulega, record dopo record La Ducati è già campione del mondo costruttori e il team Aruba.it si è confermato al top tra le squadre, ma non basta. Nelle ultime sei gare la casa italiana ha sempre messo quattro moto davanti a tutti, un record assoluto. Se guardiamo alla classifica piloti poi sono ben sette i piloti in sella alla Panigale V4R nei primi 10, con i motorizzati Kawasaki (le due Bimota di Lowes e Bassani e la Kawasaki di Gerloff) unici ad essersi inseriti. Cosa si può aggiungere poi di Bulega? Il pilota italiano all'Estoril potrebbe uguagliare la leggenda Ducati Troy Bayliss con 52 vittorie (al quinto posto nella storia). Quest’anno sono ben 26 i successi per il ducatista, a cui ne manca solo uno per raggiungere Bautista, recordman dal 2023. Per altro, il campione del mondo 2026 non scende dal podio da 43 gare… Leggi anche Bulega è campione! Basta il 2° posto in Gara 2 a Cremona

Lotta aperta per il terzo posto Con Bulega campione resta ancora aperta la lotta per il terzo gradino del podio, dato che il secondo sarà certamente di Lecuona. In 30 gare corse sino a qui in questo 2026, non solo i due piloti Aruba.it le hanno vinte tutte, ma solo in quattro occasioni hanno lasciato ad altri il secondo posto: due per Bassani e due per Montella. E proprio Yari Montella (Barni Spark Racing Team) si presenta all'Estoril da terzo in classifica, con 43 punti di vantaggio su Alex Lowes (Bimota) e 50 su Sam Lowes, quarta Ducati nei primi cinque del mondiale. Per avere la matematica certezza del terzo posto, Montella dovrà lasciare il portogallo con 62 punti di vantaggi sul primo inseguitore. Non impossibile, ma ci sarà come sembra da battagliare.

Sei italiani in top 10? E' possibile Allargando lo sguardo alla top-10 sono ben cinque i piloti italiani in classifica. Detto di Bulega e Montella, abbiamo Baldassarri sesto (a 26 punti da Sam Lowes), Bassani settimo a soli 9 punti e quindi Surra ottimo nono, al debutto. Per arrivare a sei italiani nei primi dieci manca Andrea Locatelli al momento undicesimo, ma non distante da Bautista, decimo che ha un vantaggio di sette punti sul pilota di Selvino. I giochi non sono certamente chiusi anche qui.

Mercato piloti: dalla MotoGP arrivano in tre… Con il passaggio di Nicolò Bulega in MotoGP si registra lo scambio piloti tra Ducati Aruba e VR46, con il campione del mondo 2026 che arriva nel team di Valentino Rossi e Franco Morbidelli che diventa un pilota Ducati Factory affiancando Iker Lecuona. Dalla top class dei GP arrivano anche Jack Miller in Yamaha (al posto di Vierge che passa in Ducati Barni) e Brad Binder che si accasa in Bmw, formando con Oliveira una coppia 'all ex-MotoGP'. Il mercato non è chiuso e potrebbero esserci ulteriori interessanti sviluppi nelle prossime settimane. Leggi anche Morbidelli in Ducati Aruba nel 2027: è ufficiale

Calendario 2027, confermati 12 Round Presentato il calendario WorldSbk 2027, confermate 12 tappe che abbracciano nove Paesi e tre continenti. Si parte come da tradizione in Australia, il 19-21 febbraio, per l'ultima volta a Phillip Island pronta a lasciare il posto dal 2028 a The Band, circuito a circa un'ora da Adelaide. Le novità principali della prossima stagione sono rappresentate dal rientro di Valencia in aprile, 17 anni dall'ultima volta in cui le 'big bikes' hanno corso al Ricardo Tormo e dal gran finale in Cina, allo Shanghai International Circuit, round conclusivo della prossima stagione. Leggi anche Sbk, il calendario del Mondiale 2027: date e round