Fabio Di Giannantonio, terzo al traguardo nella Sprint di Mandalika, torna sul caos che si è scatenato in partenza: "Non so cosa sia successo, ho frenato davanti, ho sentito un contatto e mi è entrata la prima. Dobbiamo chiedere agli altri". Poi ci scherza su: "È che siamo troppo gialli, ci vedono troppo, quindi è facile centrarci.... Devo sviluppare una livrea grigia, così non mi vedono e mi lasciano stare". Nel VIDEO l'intervista completa

INCIDENTE AL VIA, LA RICOSTRUZIONE