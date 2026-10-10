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Fernandez, infortunio dopo l'incidente con Bezzecchi: "Manovra brutta, non so se corro GP"

il poleman

La prima pole in carriera in MotoGP rovinata da una Sprint chiusa in curva 1 e da una gara che potrebbe anche non correre: "Ho un dito rotto, devo provare nel warm up ma non so...". Raul Fernandez ha vissuto un sabato da montagne russe a Mandalika. Al centro delle discussioni nel paddock l'incidente al via con Bezzecchi: "Sono arrabbiato, è stata una manovra non bella e non gentile, incomprensibile. M’ha buttato fuori e ha aperto la porta a due Ducati, che sono nostre rivali"

LA REPLICA DI BEZZECCHI - L'INCIDENTE

Il dito fasciato di Raul Fernandez dopo l'incidente nella Sprint - ©Getty

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