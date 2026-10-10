MotoGP, highlights delle qualifiche in Indonesia

Raul Fernandez entra nel club dei piloti capaci di conquistare almeno una pole in carriera in MotoGP: il pilota Trackhouse scatterà in pole a Mandalika, con una prima fila completata dall'altra Aprilia di Bezzecchi e dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Prime schermaglie 'mondiali' tra Marquez e Martin, con Marc che ha marcato stretto Jorge: il nove volte iridato partirà 4°, proprio davanti al connazionale. Alle 9 la Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Raul Fernandez si è confermato il pilota più veloce sul tracciato di Mandalika . Come venerdì in Pre-qualifica dove aveva segnato anche il nuovo record, il pilota di Aprilia Trackhouse ha tenuto dietro un ottimo Bezzecchi , secondo, staccato di un decimo, conquistando la sua prima pole in MotoGP.

Marc Marquez innervosisce Jorge Martin

Non c’è stata lotta invece per la prima fila tra i due leader del mondiale, Martin e Marc Marquez, finiti in seconda fila, il campione del mondo davanti al connazionale dell’Aprilia. Una sfida diretta, tra loro due, segnata da errori (quello di Martin al primo tentativo che l’ha visto chiudere in settima posizione) e da schermaglie nel finale. Marc Marquez ha preferito marcare stretto il rivale, innervosendolo, strategia riuscita (Jorge ha dovuto rallentare più volte per liberarsi, senza riuscirci, del pilota Ducati). Sapeva, forse, di non avere velocità sufficiente per tentare di prendersi la prima casella e ha preferito correre sull’avversario che in classifica lo precede di soli due punti. Davanti a loro, col terzo tempo, Fabio Di Giannantonio, tornato veloce dopo qualche gara in ombra. Aldeguer, scivolato alla fine della Q2 (provocando una bandiera gialla che ha vanificato l’ultimo tentativo di Bezzecchi di mettersi davanti a tutti) ha completato la seconda fila con il sesto tempo. Nono Pedro Acosta, davanti a Bagnaia e Morbidelli.