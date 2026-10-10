Superbike a Estoril: Bulega torna a vincere, Arenas è campione in Supersport!

Bulega eguaglia il record di vittorie in una stagione di Superbike in Gara 1 a Estoril. Lecuona secondo, Surra al primo podio in una gara lunga, quarto Oliveira. In Supersport vince Booth-Amos davanti a Bayliss e Alcoba, Arenas (4°) è aritmeticamente campione del mondo!

Il sabato di Estoril dà il via al programma di gara per la Superbike e la Supersport, una giornata importante per entrambe le categorie: da una parte Nicolò Bulega torna alla vittoria e punta al nuovo record di successi in una singola stagione nella top class, dall’altra Albert Arenas completa l’opera con tre gare di anticipo e si laurea campione del mondo al debutto nella classe di mezzo. Saranno quindi due i piloti a correre cinti d’oro, fisicamente o metaforicamente, nell’ultima gara del weekend.

In Superbike Bulega ha fatto la differenza fin dalla Superpole, con una pole position in 1’33.884 che significa sbriciolare il precedente record della pista, ancora una volta. Superato allo start da Iker Lecuona e Alex Lowes, con lui in prima fila, Bulega ha presto recuperato la testa della corsa ed è scappato per assicurarsi la ventisettesima vittoria in stagione, eguagliando il primato di Alvaro Bautista con cinque gare ancora da disputare quest’anno. Lecuona torna nel ruolo di seconda forza, completando la ventottesima doppietta Ducati Aruba del 2026.

Grande prova, dietro i due ufficiali, per Alberto Surra: partito fortissimo fin dal venerdì e quarto in griglia di partenza, il piemontese ha guadagnato il terzo posto e resistito a Miguel Oliveira su BMW, sospinto dal pubblico di casa. Gestendo bene il calo della gomma, il pilota del team Motocorsa Racing guadagna il primo podio in una gara lunga di Superbike, bissando quanto fatto nella Superpole Race di Cremona. Oliveira trova comunque la sua miglior forma da Portimao a questa parte, precedendo un Alex Lowes solitario al quinto posto su Bimota. In sesta posizione, Lorenzo Baldassarri apre un trenino composto da Axel Bassani, Yari Montella e Alvaro Bautista, con la top ten chiusa da Garrett Gerloff. Fuori dai punti gli altri piloti italiani: sedicesimo Andrea Locatelli, diciottesimo Danilo Petrucci dopo un lungo nelle prime battute di gara, ventesimo Mattia Rato, scivolato Stefano Manzi mentre si trovava al quattordicesimo posto.

Nella classe Supersport, i titoloni sono tutti per Albert Arenas e AS BLU CRU Racing Team, la squadra diretta da Andrea Quadranti. Giunto quarto, lo spagnolo ha matematicamente chiuso i giochi laureandosi campione del mondo per la seconda volta dopo il successo del 2020 in Moto3.