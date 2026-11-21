Il Team Principal di Yamaha è tornato sulla mancata partecipazione al GP del Qatar. Un forfait che, secondo quanto dichiarato dal presidente FIM Viegas, non dovrebbe comportare delle sanzioni sportive per la casa giapponese. "E' stata una situazione non ordinaria, mai accaduta prima", ha spiegato Paolo Pavesio. "Ne stiamo parlando dietro le quinte con MotoGP Group per metterci questa vicenda alle spalle. Siamo felici di essere tornati in pista, è stato molto strano vedere la gara da casa"