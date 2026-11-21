Tutto da rifare. Per Marc Marquez , almeno oggi, è sfumata l’opportunità di chiudere la pratica titolo . Marc è caduto, scivolando senza danni, con le prime gocce di pioggia che iniziavano a scendere sulla pista di Portimao. Sembrava fatta. Mancavano due giri al traguardo, il terzo posto era in cassaforte , alle sue spalle il fratello Alex a fare da guardia. Eppoi, l’imponderabile, il fato, il destino sotto forma di quell’errore che lui temeva, che gli aveva fatto dichiarare, alla vigilia: "Serve prudenza, e massima concentrazione". Non s’è fatto nulla, Marc, domenica sarà di nuovo in sella, pronto a riprovarci. L’aritmetica gli lascia ampio margine, per chiudere in Portogallo la corsa al decimo alloro. Ma il vantaggio su Martin si è ridotto a 55 punti , e lo spagnolo della Ducati deve quantomeno finire in zona punti, sperando che il suo connazionale non ne faccia troppi. E con un occhio attento a Bezzecchi , che oggi ha dominato, in qualifica e in gara, sfatando il tabù delle gare brevi.

Marquez: "Domenica l'obiettivo sarà finire la corsa"

"Era ora, ci voleva. E’ una liberazione", ha detto il vincitore, scattato benissimo al via, per poi prendere il largo tirandosi dietro il compagno di marca Raul Fernandez, incurante della pioggerellina che ha complicato gli ultimi giri. In pochi passaggi ha lasciato indietro Marc Marquez, che fin dal via è apparso contratto. Nei giorni precedenti il campione della Ducati ha battuto sul tasto della prudenza, quasi infastidito da chi lo dava favorito, come se ormai fosse fatta, il titolo già vinto, mentre lui era timoroso di quello che nel motociclismo può sempre succedere. "Fisicamente sto bene -, ha detto Marc- ho provato a gestire, senza rischiare, poi a due giri ha ripreso a piovere e sono scivolato, senza la giusta precauzione. Domenica cercherò di essere più conservativo, con l’obiettivo di chiudere la corsa". Il primo match point è sfumato, ma domenica ne ha subito un altro a disposizione. Martin ha accorciato a 55 punti il distacco, con una gara generosissima, nonostante la frattura al polso non ancora guarita. Ha fatto il possibile per chiudere quinto, ma la lunghezza del Gran Premio, su un tracciato così difficile e fisicamente impegnativo come Portimao, non è un ostacolo da poco.