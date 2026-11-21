Massimo Rivola è intervenuto a Sky dopo la Sprint di Portimao e la vittoria del Mondiale per team. "Era un titolo al quale tenevamo molto. Grazie a tutta la gente di Noale, a Marco e Jorge che hanno fatto un lavoro fantastico. Sento che meritiamo anche il titolo costruttori. Poi su Marquez cita Sinner-Alcaraz: "Ben venga ci sia un riferimento come Marc e che i nostri piloti vogliano provare a batterlo. Sono le grandi sfide dello sport, come Jannik per Carlos"

APRILIA REGINA DEI TEAM: LA CLASSIFICA