Il campione della Ducati scivola a due giri dalla fine con il Mondiale già in pugno e deve rimandare la vittoria del suo 10° titolo. "Non ho usato le giuste precauzioni per affrontare la curva - spiega Marc Marquez - ma non pensavo onestamente che fosse così bagnata. Stavolta la pioggia non mi è stata amica". Domenica il terzo match point: "Farò una corsa più conservativa - confessa - puntando semplicemente a finire la gara"

HIGHLIGHTS - MARQUEZ CAMPIONE SE... LE COMBINAZIONI