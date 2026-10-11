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Acosta e la pressione delle gomme: "Con Marquez non è stata una vera lotta". VIDEO

5° a mandalika

Pedro Acosta chiude 5° il GP Indonesia dopo una lunga serie di sorpassi con Marquez: "Ma non è stata una vera lotta, abbiamo perso tanto tempo passandoci a vicenda. Pressione gomme? Ho ricevuto il warning a 13 giri dalla fine, finchè stavo dietro a Marc andava bene, mentre quando lo passavo la situazione peggiorava. Penso che entrambi abbiamo avuto problemi perchè Marc non ti lascia passare facilmente". Nel VIDEO, l'intervista completa

MARQUEZ: "GOMME? NESSUN PROBLEMA"

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