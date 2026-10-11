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Marquez: "Mi sento il vincitore del weekend. Nessun problema di pressione gomme"

6° posto

Obiettivo raggiunto per Marc Marquez, che era arrivato in Indonesia per provare a "salvare" un fine settimana che si annunciava complicato: "Non lo dico mai, ma mi sento vincitore in questo weekend - ha commentato su Sky dopo il 6° posto di Mandalika -. Non ho perso alcun punto su Martin, solo 3 su Bezzecchi, quindi sono molto contento. Sapevamo che questo sarebbe stato il peggior circuito per noi, è vero che ho faticato ma ho conquistato 22 punti come Jorge, quindi va bene così"

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