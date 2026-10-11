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Erick Thohir premia Bezzecchi dopo la vittoria del GP di Indonesia (MotoGP). VIDEO

MotoGp

Di nuovo un pizzico d'Italia per Erick Thohir. L'ex presidente dell'Inter (oggi Ministro dello Sport della Repubblica di Indonesia) ha premiato oggi a Mandalika il vincitore del GP di Indonesia Marco Bezzecchi. Guarda il VIDEO

 

GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA DI BEZZECCHI

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