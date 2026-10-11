Di nuovo un pizzico d'Italia per Erick Thohir. L'ex presidente dell'Inter (oggi Ministro dello Sport della Repubblica di Indonesia) ha premiato oggi a Mandalika il vincitore del GP di Indonesia Marco Bezzecchi. Guarda il VIDEO
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