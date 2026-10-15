Moto3, squalifica Fernandez: la Cai accoglie il ricorso di Leopard contro la Fim

Leopard Racing ha vinto il ricorso contro la squalifica di Adrián Fernández dalle prime sei gare del 2026 per la presunta manomissione dei sigilli (e in un caso anche delle componenti) di due motori. La Corte d'Appello Internazionale della Fim ha dato ragione al team di Moto3 che aveva sollevato anche vizi di forma nell'ispezione dei motori. Leopard aveva ottenuto podi e prime file, che sono soggetti a immediati controlli post, che si tratti di qualifica o gara. La squalifica era arrivata successivamente. La Cai ha dato pienamente ragione a Leopard, chiedendo alla Fim l'istituzione di una catena di controllo certificata per i motori che vengono consegnati dalle squadre a "fine vita" e imponendo anche il pagamento delle spese legali. Il legale di Leopard è Jean-Louis Dupont, esperto di diritto sportivo, famoso per la sentenza Bosman.