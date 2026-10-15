Moto3, squalifica Fernandez: la Cai accoglie il ricorso di Leopard contro la Fim

Moto3, squalifica Fernandez: la Cai accoglie il ricorso di Leopard contro la Fimcaso motori
La squadra vince il processo contro la squalifica di Adrián Fernández dalle prime sei gare del 2026: ora l'appello al tribunale civile
Leopard Racing ha vinto il ricorso contro la squalifica di Adrián Fernández dalle prime sei gare del 2026 per la presunta manomissione dei sigilli (e in un caso anche delle componenti) di due motori. La Corte d'Appello Internazionale della Fim ha dato ragione al team di Moto3 che aveva sollevato anche vizi di forma nell'ispezione dei motori. Leopard aveva ottenuto podi e prime file, che sono soggetti a immediati controlli post, che si tratti di qualifica o gara. La squalifica era arrivata successivamente. La Cai ha dato pienamente ragione a Leopard, chiedendo alla Fim l'istituzione di una catena di controllo certificata per i motori che vengono consegnati dalle squadre a "fine vita" e imponendo anche il pagamento delle spese legali. Il legale di Leopard è Jean-Louis Dupont, esperto di diritto sportivo, famoso per la sentenza Bosman.
Cosa può succedere ora: i prossimi passi
In attesa di capire cosa succederà ora in campionato, dove Leopard e Adrián Fernández si aspettano la restituzione dei risultati, dei punti e dei motori tolti dall'allocation, nelle prossime ore dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale da parte di Leopard che spiegherà maggiori dettagli del processo. La Fim può adesso fare contro-ricorso: c'è un mese di tempo per presentarlo al tribunale civile svizzero del Canton Vaud.