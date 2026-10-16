Superbike a Jerez: Bulega ancora imbattibile nelle prove libere

Cinque Ducati davanti a tutti nelle prove libere di Superbike a Jerez, con Bulega primo in entrambe le sessioni. Sam Lowes precede Lecuona, Montella e Surra, bene anche le Bimota con Alex Lowes (6°) e Bassani (8°) LO SPECIALE SUPERBIKE

Si apre a Jerez l’ultimo round della stagione 2026 di Superbike, ultima volta del mondiale sul tracciato spagnolo prima della sua fuoriuscita dal calendario. Come nelle ultime due edizioni, il nome da tenere d’occhio è quello di Nicolò Bulega, autore di due pole position e cinque vittorie tra 2024 e 2025. La sua partenza è di nuovo sprint, con il miglior tempo nelle libere in 1’38.155 e il suo sigillo su entrambe le sessioni di giornata.

Il campione in carica apre un filotto di cinque Ducati nelle prime cinque posizioni, che diventano sei nelle prime sette. Al secondo posto si issa Sam Lowes, autore di un colpo di reni nel finale della FP2 che lo porta a un decimo e mezzo dal leader con la moto di ELF MarcVDS; dietro di lui Iker Lecuona al terzo posto sulla Panigale V4 R di Aruba, Yari Montella quarto per Barni Spark Racing Team e Alberto Surra quinto sulla moto di Motocorsa Racing.

La prima non Ducati è la Bimota di Alex Lowes in sesta posizione, seguito da Lorenzo Baldassarri (fresco di rinnovo col team GoEleven) e dalla seconda KB 998 Rimini di Axel Bassani. Top ten di giornata anche per Miguel Oliveira e Xavi Vierge con BMW e Yamaha. Tanta Italia nelle primissime posizioni, dunque, mentre per trovare Danilo Petrucci serve scorrere la classifica fino alla quattordicesima piazza; non vanno oltre le ultime tre posizioni Andrea Locatelli, Stefano Manzi e Mattia Rato, dal ventesimo al ventunesimo posto.