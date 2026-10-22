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MotoGP Academy, nasce rete globale di scuole per giovani piloti

MotoGp

Nuovo progetto pensato per promuovere il motociclismo in tutto il mondo e rendere le competizioni ancora più accessibili: ecco di cosa si tratta e come funziona

Nasce la MotoGP Academy, progetto innovativo pensato per creare una rete globale di scuole d'eccellenza con l'obiettivo di favorire lo sviluppo del motociclismo. Un'accademia pensata, in particolare, per quelle aree geografiche con opportunità ancora limitate.

Il marchio "MotoGP Academy"

Come spiegato sul sito della MotoGP, il marchio "MotoGP Academy" verrà concesso a scuole per piloti e istituzioni di tutto il mondo che garantiscono i più elevati standard, sia in pista che fuori. Le MotoGP Academy offriranno ai giovani piloti di tutto il mondo un'occasione di crescita e apprendimento. Ogni accademia diventerà un punto di riferimento locale per la MotoGP, avvicinando sempre di più il campionato agli appassionati.

I requisiti per ottenere la qualifica

Per entrare a far parte di questa rete, e ottenere così la qualifica di MotoGP Academy, i partner dovranno soddisfare determinati requisiti in termini di infrastrutture, metodologie d’allenamento, competenze tecniche e visibilità del marchio. La MotoGP investirà direttamente in ogni sede, fornendo strumenti dedicati, supporto operativo e materiale.

Il percorso 'Road to MotoGP'

Una volta inserita nel percorso "Road to MotoGP", ogni Academy sarà associata al nome della propria area geografica, nazione, regione o continente, seguendo il modello già sperimentato nelle "FIM MotoMini World Series". Nei mercati e nelle nazioni più grandi potranno coesistere diverse MotoGP Academy, mentre in altri contesti ne sarà presente una sola a livello nazionale, che fungerà da polo di riferimento per il Paese. Il programma si concentrerà in particolare sui mercati chiave e sulle aree che presentano un maggior potenziale di crescita. MotoGP Group ha anche inserito un indirizzo mail (info@motogpacademy.com) invitando le scuole interessate a scrivere per intraprendere il percorso e diventare una MotoGP Academy.

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