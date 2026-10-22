Nuovo progetto pensato per promuovere il motociclismo in tutto il mondo e rendere le competizioni ancora più accessibili: ecco di cosa si tratta e come funziona

Come spiegato sul sito della MotoGP, il marchio "MotoGP Academy" verrà concesso a scuole per piloti e istituzioni di tutto il mondo che garantiscono i più elevati standard, sia in pista che fuori. Le MotoGP Academy offriranno ai giovani piloti di tutto il mondo un'occasione di crescita e apprendimento. Ogni accademia diventerà un punto di riferimento locale per la MotoGP, avvicinando sempre di più il campionato agli appassionati .

I requisiti per ottenere la qualifica

Per entrare a far parte di questa rete, e ottenere così la qualifica di MotoGP Academy, i partner dovranno soddisfare determinati requisiti in termini di infrastrutture, metodologie d’allenamento, competenze tecniche e visibilità del marchio. La MotoGP investirà direttamente in ogni sede, fornendo strumenti dedicati, supporto operativo e materiale.

Il percorso 'Road to MotoGP'

Una volta inserita nel percorso "Road to MotoGP", ogni Academy sarà associata al nome della propria area geografica, nazione, regione o continente, seguendo il modello già sperimentato nelle "FIM MotoMini World Series". Nei mercati e nelle nazioni più grandi potranno coesistere diverse MotoGP Academy, mentre in altri contesti ne sarà presente una sola a livello nazionale, che fungerà da polo di riferimento per il Paese. Il programma si concentrerà in particolare sui mercati chiave e sulle aree che presentano un maggior potenziale di crescita. MotoGP Group ha anche inserito un indirizzo mail (info@motogpacademy.com) invitando le scuole interessate a scrivere per intraprendere il percorso e diventare una MotoGP Academy.

