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Bezzecchi: "Il T4 è il mio punto debole a Phillip Island, ci lavoro da anni". VIDEO

miglior tempo

Bezzecchi ha chiuso il venerdì australiano con il miglior tempo nelle Pre-qualifiche: "Un'ottima giornata, sono abbastanza contento - ha commentato a Sky -. La velocità e il passo sono abbastanza buoni, finora abbiamo girato poco per capire quale sarà il degrado delle gomme". Sul quarto settore: "È una parte molto difficile, non mi viene facile. Ci sto lavorando da 3-4 anni perché è sempre stato un mio punto debole. Sto cercando di cambiare e capire come essere più veloce"

TAMPONAMENTO BEZ-A. MARQUEZ. FOTO-VIDEO

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