Davide Brivio, team principal Trackhouse, ha parlato a Sky dei possibili ordini di scuderia che ci potranno essere tra le Aprilia nelle ultime gare stagionali: "Abbiamo fatto una chiacchierata, la regola è sempre la stessa: cercare di rispettarci, di non fare danni, anche se ogni tanto succede, ma ognuno è libero di fare la propria gara. Quando sarà il momento, vedremo se il team factory ci chiederà qualcosa. Se ci sarà bisogno, saremo contenti se potremo dare una mano"

I QUALIFICATI AL Q2