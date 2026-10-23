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Aprilia Trackhouse, Brivio: "Ordini scuderia? Per ora siamo liberi di fare la nostra gara"

trackhouse

Davide Brivio, team principal Trackhouse, ha parlato a Sky dei possibili ordini di scuderia che ci potranno essere tra le Aprilia nelle ultime gare stagionali: "Abbiamo fatto una chiacchierata, la regola è sempre la stessa: cercare di rispettarci, di non fare danni, anche se ogni tanto succede, ma ognuno è libero di fare la propria gara. Quando sarà il momento, vedremo se il team factory ci chiederà qualcosa. Se ci sarà bisogno, saremo contenti se potremo dare una mano"

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