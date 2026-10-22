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MotoGP, orari GP Australia: dove vedere la gara a Phillip Island in tv e streaming su Sky

MotoGp

Gli orari del weekend per non perdersi nulla tra sessioni in notturna o di primo mattino e le repliche: ecco la guida completa al GP dell'Australia, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW fino a domenica 25 ottobre

LA CLASSIFICA PRIMA DI PHILLIP ISLAND

Ultimo ballo per la MotoGP a Phillip Island prima di trasferirsi sul circuito cittadino di Adelaide dal 2027. Il Gran Premio d'Australia è LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW fino a domenica 25 ottobre. Si entra nel vivo della lotta mondiale, con Jorge Martin leader a +2 su Marc Marquez. Più staccato Marco Bezzecchi, che proverà a ripetere il trionfo di Mandalika e ad avvicinare i primi due in classifica. Attenzione anche alla variabile meteo, sempre un fattore nella suggestiva pista a sud-est di Melbourne. Assenti Fermin Aldeguer e Toprak Razgatlioglu (per lui stagione finita): al loro posto Iker Lecuona in Gresini e Augusto Fernandez in Pramac. Joan Mir, invece, non sarà rimpiazzato in casa Honda.

Sprint alle 6, gara alle 4 dopo il ritorno dell'ora solare

Weekend all'insegna delle sveglie per tanti appassionati. A partire dalla notte tra giovedì e venerdì, con le prime prove libere all'1.45 e le Pre-qualifiche alle 6 del mattino. Nella notte tra venerdì e sabato le qualifiche sono in programma all'1.50, mentre alle 6 scatterà la Sprint Race. Domenica la gara lunga è alle 4, quando in Italia sarà già tornata l'ora solare

Moto3 alle 2, Moto2 alle... 2.15!

Attenzione anche agli orari di Moto3 e Moto2. La prima gara della domenica partirà alle 2, la seconda alle 2.15 dopo lo spostamento delle lancette indietro di un'ora. Col titolo in Moto3 assegnato a Quiles in Indonesia, l'attenzione si sposta sulla classe di mezzo e sulla lotta iridata tutta spagnola tra Manu Gonzalez e Izan Guevara. Inoltre i Gran Premi saranno visibili anche in differita in chiaro su Tv8 con i seguenti orari: ore 11 la Moto3, ore 12.15 la Moto2 e ore 14 la MotoGP.

Le repliche della gara

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 8.30. Le altre fasce orarie sono alle 11, alle 14, alle 18 e alle 20. Inoltre il GP d'Australia sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On Demand.

GP Australia, il programma del weekend LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Notte giovedì 22-venerdì 23 ottobre

  • Ore 23.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 00.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 1.40: MotoGP - Prove Libere 1
  • Ore 2.40 – Paddock Live
  • Ore 4.10: Moto3 – Pre-Qualifiche
  • Ore 5: Moto2 – Pre-Qualifiche
  • Ore 6: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 7.15: Paddock Live Show
  • Ore 7.45: Talent Time
  • Ore 23.35: Moto3 – Prove Libere 2

Notte venerdì 23-sabato 24 ottobre

  • Ore 00.20: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 1.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 1.45: MotoGP – Qualifiche
  • Ore 2.40: Paddock Live
  • Ore 3.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 4.40: Moto2 – Qualifiche
  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 6: MotoGP – Sprint
  • Ore 6.45: Paddock Live Show
  • Ore 7.30: Talent Time

Notte sabato 24-domenica 25 ottobre

  • Ore 00.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 1: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 1.30: Paddock Live
  • Ore 2: Moto3 – Gara
  • Ore 2.05: Paddock Live
  • Ore 2.15: Moto2 – Gara
  • Ore 3.15: Paddock Live
  • Ore 3.30: Grid
  • Ore 4: MotoGP - Gara
  • Ore 5: Zona Rossa
  • Ore 6: Race Anatomy

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