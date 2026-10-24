Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Di Giannantonio dopo la Sprint: "Altro bel podio, ma mi restano sempre dei rimpianti..."

vr46

Tredicesima medaglia Sprint per il pilota VR46, terzo a Phillip Island. "Sono partito molto bene - spiega Di Giannantonio a Sky - ma poi ho giudicato male la direzione del vento e sono arrivato larghissimo. Peccato, senza quell'errore avrei potuto ambire a qualcosa di più. Conquisto sempre bei podi, ma ogni volta ho la sensazione di poter fare di più". Domenica la pioggia potrebbe condizionare la gara: "Sarà più rischiosa, ma penso che potrò giocarmi le mie chance anche sull'acqua"

HIGHLIGHTS SPRINT 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Moto2: Gonzalez in pole, 6° Guevara, 10° Arbolino

PHILLIP ISLAND

Il leader del Mondiale torna in pole e fa la 'voce grossa' con Guevara, staccato di appena 5,5...

Moto3: prima pole in carriera per Pratama, 8° Pini

Paolo Lorenzi

Salucci: "Si va in Qatar, ce l'hanno ribadito"

verso lusail

Dopo la riunione tra piloti, MotoGP Group ha incontrato i team a Phillip Island, confermando...

MotoGP, highlights delle qualifiche in Australia

MotoGp

Marc Marquez superlativo sul bagnato di Phillip Island: nonostante una caduta a inizio qualifica,...

Marini salta GP: "Fatico a muovere mani e piedi"

honda hrc

Luca Marini non prenderà parte al GP d'Australia. Le condizioni del pilota Honda, alle prese con...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS