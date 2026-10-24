Tredicesima medaglia Sprint per il pilota VR46, terzo a Phillip Island. "Sono partito molto bene - spiega Di Giannantonio a Sky - ma poi ho giudicato male la direzione del vento e sono arrivato larghissimo. Peccato, senza quell'errore avrei potuto ambire a qualcosa di più. Conquisto sempre bei podi, ma ogni volta ho la sensazione di poter fare di più". Domenica la pioggia potrebbe condizionare la gara: "Sarà più rischiosa, ma penso che potrò giocarmi le mie chance anche sull'acqua"

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