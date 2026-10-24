Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

L'annuncio di Mir: "Rientro in Malesia". E Honda Hrc respira...

L'ANNUNCIO

Finalmente un sorriso per la Honda Hrc. Joan Mir ha annunciato che tornerà in pista nel Gp di Malesia, dal 30 ottobre al 1° novembre. Il pilota spagnolo aveva accusato problemi fisici, mai del tutto chiariti, a Misano e poi ha dato forfait negli ultimi quattro Gran Premi. Poche parole per Mir: “Ci vediamo in Malesia”, a confermare le anticipazioni a Sky del team manager Alberto Puig. Per la soddisfazione del team Honda Hrc, che in Australia ha dovuto fare a meno anche di Luca Marini, colpito da virus

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Bezzecchi: "Mondiale folle, non è ancora finita"

aprilia

Il pilota Aprilia, 4° nella Sprint, commenta nel media scrum il sabato a Phillip Island: "Ci ho...

Torna l'ora solare: la guida per le gare MotoGP

punta la sveglia

Il programma delle gare a Phillip Island si aprirà nella notte italiana tra sabato e domenica con...

Bagnaia: "Problema tecnico, ma manca velocità"

ritirato

Il pilota Ducati è intervenuto nel media scrum dopo il ritiro nella Sprint in Australia: "Non...

Diggia: "Altro bel podio, ma ho sempre rimpianti"

vr46

Tredicesima medaglia Sprint per il pilota VR46, terzo a Phillip Island. "Sono partito molto bene...

Martin: "Sono vivo, è la cosa più importante"

prime parole

Infortunio al braccio destro (frattura del radio) per Jorge Martin nella Sprint di Phillip...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS