Finalmente un sorriso per la Honda Hrc. Joan Mir ha annunciato che tornerà in pista nel Gp di Malesia, dal 30 ottobre al 1° novembre. Il pilota spagnolo aveva accusato problemi fisici, mai del tutto chiariti, a Misano e poi ha dato forfait negli ultimi quattro Gran Premi. Poche parole per Mir: “Ci vediamo in Malesia”, a confermare le anticipazioni a Sky del team manager Alberto Puig. Per la soddisfazione del team Honda Hrc, che in Australia ha dovuto fare a meno anche di Luca Marini, colpito da virus