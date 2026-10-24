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Moto3, qualifiche GP Australia (Phillip Island): pole di Pratama, 8° Pini. HIGHLIGHTS

GP AUSTRALIA
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Prima pole in Moto3 per Pratama, che diventa anche il primo indonesiano nella storia del Motomondiale a scattare davanti a tutti. Al suo fianco partiranno il campione del mondo Quiles e Kelso. Più indietro gli italiani: 8° Pini, 10° Bertelle. Domenica la gara alle 2 di notte in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

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Smette la pioggia e si riaccendono le possibilità degli italiani. Passato dal Q1 con il miglior tempo, Guido Pini ha sfiorato il colpo in Q2. Secondo fino a pochi minuti dalla fine, alle spalle di Kelso, prima del cambio gomme, il pilota di Leopard è poi scivolato indietro, quando con pneumatici freschi tutti i piloti sono tornati in pista, sfidando una leggera pioggerellina, su una pista nel frattempo asciugatasi dopo l’acquazzone del mattino. 

Storico Pratama

Condizioni ideali per Veda Pratama, che ha segnato una pole position storica, la prima di un pilota indonesiano. La classifica ha cambiato volto nei minuti finali, con Quiles tornato all’arrembaggio, nel tentativo di portare a casa l’ennesima pole stagionale, mancata per 21 millesimi, con un certo scorno per aver dovuto rallentare, causa caduta di Salmela, nel giro che avrebbe potuto garantirgli la prima posizione in griglia. A quel punto il neocampione del mondo non aveva più modo di rilanciarsi. 

Le qualifiche degli italiani

Kelso ha chiuso al terzo posto, Pini con l’ottavo, mentre Bertelle che aveva seguito saggiamente Quiles nel suo giro migliore, ha sbagliato nell’ultimo settore, finendo in decima posizione. Nella lotta per il secondo posto in campionato, da segnalare la scivolata di Almansa, infine undicesimo, davanti a Carpe (12°) e Uriarte (14°), che non hanno sfruttato l’errore del pilota di Intact.

Moto3, la griglia di partenza del GP d'Australia

Moto3, la griglia di partenza del GP d'Australia

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