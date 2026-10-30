Bagnaia: "La moto dei test è solo un ricordo, non pensavo di faticare così"

Dodicesimo tempo per Pecco Bagnaia nelle Pre-qualifiche di Sepang. Il torinese, che è scivolato nel finale di turno e sarà ancora costretto a passare dal Q1, a fine giornata è intervenuto a Sky Sport per commentare il suo venerdì malese

La realtà è meglio di quello che ci dice la classifica? Con la considerazione che per diversi minuti eri nei 10, poi c'è stata la caduta.

"Faccio un po' fatica a dirlo, onestamente. Difficile, è molto complicato. Non mi aspettavo di faticare così, mi aspettavo di avere almeno il feeling che avevo ai test. Anche perché avevamo deciso di partire con quella moto lì, ma di quella moto lì purtroppo ho solo un buon ricordo, ma non c'è niente di simile a livello di come funziona e quindi purtroppo non riesco a a performare come vorrei".

In che cosa ti senti a disagio nello specifico?

"I miei problemi sono principalmente nei settori guidati, settore 2 e settore 3, perché settore 1 e settore 4 dove ci sono due staccate, sono nei primi tre, mentre nel resto prendo 8 decimi. Per me è inaccettabile questa situazione qui da parte mia, faccio fatica ad accettarlo dalla mia moto perché non c'è modo di riuscire a portare velocità in curva. Mi si chiude davanti, vado largo e non ho minimamente grip. Quindi è molto complicato".

Le pinne verticali al posteriore ti hanno dato qualcosina o no?

"Per sentire modifiche, per sentire queste cose, devi aver feeling con la moto e purtroppo non ne ho. La cosa che mi fa arrabbiare un po' è che in Australia, in Indonesia, sono piste dove comunque in generale ho ottenuto buoni risultati, ma mi è sempre molto abbastanza difficile andare forte. Qua è una di quelle piste dove le cose mi sono sempre venute sempre abbastanza facili. Avendo i test, facendo tanti chilometri qui con la MotoGP, hai un ricordo abbastanza fresco durante l'anno. Quando arrivo e sento che il feeling è questo è più complicato perché cose facili come cambiare direzione col gas non puoi più farlo perché dietro parte, quindi è qualcosa che non ti aspetti e devi agire di conseguenza e hai già perso in partenza".