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Bezzecchi: "Ero carico, venerdì fantastico rispetto all'anno scorso qui a Sepang"

aprilia

Giornata positiva per il pilota dell'Aprilia, 6° nelle Pre-Qualifiche di Sepang. "Un venerdì fantastico, se paragonato all'anno scorso - spiega Marco Bezzecchi - sono competitivo sul passo, meno nel time attack. Ma non sono stato perfetto in termini di guida, ho commesso qualche errorino di troppo". La testa è già alla Sprint: "I fratelli Marquez sono più veloci di me, anche Diggia e Acosta vanno forte. Ma ho tirato come una bestia tutti i giri per mettermi a posto il più possibile. Sono carico"

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