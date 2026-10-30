Giornata positiva per il pilota dell'Aprilia, 6° nelle Pre-Qualifiche di Sepang. "Un venerdì fantastico, se paragonato all'anno scorso - spiega Marco Bezzecchi - sono competitivo sul passo, meno nel time attack. Ma non sono stato perfetto in termini di guida, ho commesso qualche errorino di troppo". La testa è già alla Sprint: "I fratelli Marquez sono più veloci di me, anche Diggia e Acosta vanno forte. Ma ho tirato come una bestia tutti i giri per mettermi a posto il più possibile. Sono carico"

I QUALIFICATI AL Q2