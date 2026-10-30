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Alex Marquez: "Attaccare Marc? Devo pensarci bene prima di mettere a rischio mio fratello"

gresini racing

Al termine delle Pre-qualifiche di Sepang, chiuse con il 2° tempo alle spalle di Marc, Alex Marquez ha parlato di un possibile duello con il fratello in questo weekend: "Proverò a capire ogni situazione per vedere se ha senso attaccarlo o no. Si sta giocando il Mondiale e guidiamo la stessa moto, devo pensarci molto bene prima di metterlo a rischio"

I QUALIFICATI AL Q2

"A Phillip Island non ho attaccato Marc perché sapevo quello che si giocava. In quella pista è facile fare un errore e ho deciso di stare tranquillo, anche se il mio obiettivo è vincere una gara prima di lasciare il team Gresini". Così Alex Marquez tra recente passato (la Sprint di Phillip Island) e futuro, nell'ottica di un possibile duello a Sepang con suo fratello Marc. Il pilota del team Gresini, a margine delle Pre-qualifiche del venerdì, ha parlato dell'argomento in diretta Sky: "Proverò a capire ogni situazione, per vedere se ha senso attaccare o no. Tra fratelli non abbiamo bisogno di parlare, sappiamo quello che dobbiamo fare. Marc si sta giocando il Mondiale e guidiamo la stessa moto, devo pensarci molto bene prima di metterlo a rischio".

Cosa aveva detto Alex dopo la Sprint di Phillip Island

Dopo la Sprint Race di Phillip Island Alex aveva dichiarato nel media scrum che non aveva voluto attaccare il fratello poiché troppo rischioso. "Nel finale ero vicino a Marc, ma attaccarlo sarebbe stato troppo rischioso perché si sta giocando il Mondiale. Ho preferito accontentarmi della seconda posizione e mantenere il ritmo fino alla fine".

Marc: "Tra fratelli non è necessario parlare"

Sull'argomento è tornato anche Marc Marquez nella conferenza stampa del giovedì di Sepang: "Talvolta tra fratelli non è necessario parlare. Lui cercherà di vincere questo weekend, io farò lo stesso. Durante la gara tutti sanno quello che devono fare"

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