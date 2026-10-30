Alex Marquez: "Attaccare Marc? Devo pensarci bene prima di mettere a rischio mio fratello"

Al termine delle Pre-qualifiche di Sepang, chiuse con il 2° tempo alle spalle di Marc, Alex Marquez ha parlato di un possibile duello con il fratello in questo weekend: "Proverò a capire ogni situazione per vedere se ha senso attaccarlo o no. Si sta giocando il Mondiale e guidiamo la stessa moto, devo pensarci molto bene prima di metterlo a rischio"

"A Phillip Island non ho attaccato Marc perché sapevo quello che si giocava. In quella pista è facile fare un errore e ho deciso di stare tranquillo, anche se il mio obiettivo è vincere una gara prima di lasciare il team Gresini". Così Alex Marquez tra recente passato (la Sprint di Phillip Island) e futuro, nell'ottica di un possibile duello a Sepang con suo fratello Marc. Il pilota del team Gresini, a margine delle Pre-qualifiche del venerdì, ha parlato dell'argomento in diretta Sky: "Proverò a capire ogni situazione, per vedere se ha senso attaccare o no. Tra fratelli non abbiamo bisogno di parlare, sappiamo quello che dobbiamo fare. Marc si sta giocando il Mondiale e guidiamo la stessa moto, devo pensarci molto bene prima di metterlo a rischio".