Marc Marquez: "Partito aggressivo, nelle ultime gare serve attaccare". VIDEOil leader
Super venerdì del campione catalano, scivolato con la nuova gomma (la soft dietro) nelle prime fasi delle Pre-qualifiche, ma capace poi di firmare il miglior tempo a Sepang con la seconda moto. "La caduta mi ha fatto un po' arrabbiare - ammette il pilota della Ducati - ma in questo momento della stagione, con un titolo Mondiale in palio, sarà necessario prendersi qualche rischio in più. D'ora in avanti dovrò essere più aggressivo, penserò meno a gestire. Giocherò d'attacco fin da venerdì"