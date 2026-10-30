MotoGP, highlights delle Pre-qualifiche di Sepang

Marc Marquez è il più veloce nelle Pre-qualifiche di Sepang. Il nove volte iridato ha preceduto suo fratello Alex e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). 5° Di Giannantonio, 6° Marco Bezzecchi. Jorge Martin ha di fatto rinunciato al turno, dopo un grosso rischio in curva 12 ha preferito lasciare il box e concentrarsi sul recupero in vista di sabato. Nella notte tra venerdì e sabato qualifiche dalle 3.50 e Sprint Race alle 8 del mattino. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Uno è scivolato, l’altro ha rischiato di imitarlo. Ma mentre Marc Marquez, superato il momento (una caduta innocua all’ultima curva), ha poi rifilato distacchi imbarazzanti dopo essere tornato in sella, Jorge Martin ha dovuto alzare bandiera bianca: troppo forte il dolore al polso destro fratturato in Australia; lo spagnolo ha deciso di chiudere la sua giornata dopo qualche giro in Pre-qualifica. Ci riproverà sabato mattina, se la condizione migliorerà, ma il suo cammino è in salita, in particolare su un tracciato impegnativo, con forti frenate, come quello di Sepang. Il connazionale della Ducati, passato in testa al mondiale a Phillip Island, ha invece segnato un solco, firmando il miglior tempo, avvicinato solo da suo fratello Alex, che a Sepang va sempre forte.
Aprilia insegue Ducati. Attenzione alla Ktm...
La Ducati tira un sospiro di sollievo, perché nelle prime cinque posizioni ha piazzato tre moto (quinto Di Giannantonio), mentre l’Aprilia insegue. Il migliore dei suoi piloti è stato Ogura, mentre Bezzecchi, veloce al mattino, si è fermato in sesta posizione, con il cruccio di un T4, l’ultima staccata soprattutto, da migliorare se vuole avvicinarsi ai fratelli catalani. Momento delicato per Noale, che ha dovuto rinunciare anche a Raul Fernandez, a causa del riacutizzarsi del dolore all’indice destro, fratturato nella Sprint in Indonesia. Attenzione alla Ktm: Acosta quarto, Bastianini settimo e Vinales ottavo mandano segnali di presenza. Morbidelli, nono, meglio del suo amico Bagnaia, caduto, e finito fuori dalla top ten.