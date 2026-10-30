MotoGP, highlights delle Pre-qualifiche di Sepang

Marc Marquez è il più veloce nelle Pre-qualifiche di Sepang. Il nove volte iridato ha preceduto suo fratello Alex e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). 5° Di Giannantonio, 6° Marco Bezzecchi. Jorge Martin ha di fatto rinunciato al turno, dopo un grosso rischio in curva 12 ha preferito lasciare il box e concentrarsi sul recupero in vista di sabato. Nella notte tra venerdì e sabato qualifiche dalle 3.50 e Sprint Race alle 8 del mattino. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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