Il pilota del Team Gresini, scattato in pole a Sepang e scivolato al terzo giro della Sprint quando era in testa alla corsa, fa chiarezza sulle sue condizioni fisiche e sull'eventuale operazione anticipata alla clavicola destra (per togliere la placca) prima di fine stagione. "Stiamo valutando con il mio staff medico sul da farsi - spiega Alex Marquez a Sky - non c'è ancora niente di deciso sull'intervento. Al momento, la mia idea è quella di andare in Qatar"

IL VIDEO DELLA CADUTA NELLA SPRINT