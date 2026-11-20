Lo spagnolo ha conquistato l'ultimo posto utile per il passaggio diretto in Q2 e sabato proverà a tenere ancora viva la corsa per il Mondiale (a Marquez basterà guadagnare 2 punti su Martin per il titolo). "Oggi ho sofferto più del solito - confessa il pilota Aprilia , 10° in Pre-qualifica - perché Portimao è una pista davvero difficile e se non sei al 100% perdi tantissimo tempo. Ma ho raggiunto l'obiettivo". Sulle sue condizioni fisiche: "Speravo di stare un pochino meglio"

MARQUEZ CAMPIONE SE... LE COMBINAZIONI