Nelle Pre-qualifiche il miglior tempo è di Alex Marquez, subito veloce dopo l'operazione alla clavicola che l'aveva costretto al forfait in Qatar: "Ma non sto molto bene, ho gestito le energie per arrivare alla fine e fare un bel time attack - ha detto a Sky -. Non mi aspettavo di essere primo e nella gara lunga penso farò tanta fatica". Poi sull'infortunio: "Il problema della clavicola è sparito, la placca era molto grande. Ora il tema sono i muscoli. Ho bisogno di fare una pre season lunga"

QUALIFICATI AL Q2