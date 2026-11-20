Buon venerdì per il pilota VR46, secondo nelle Pre-qualifiche di Portimao alle spalle di Alex Marquez. "Giornata molto positiva - spiega Fabio Di Giannantonio a Sky - sono stato subito veloce già dalla mattina e nel pomeriggio il lavoro sull'ingresso all'ultima curva ci ha ripagato con un bel tempo". Poi una battuta sui rivali in vista della Sprint di sabato: "Alex andrà fortissimo, ma tra i favoriti metto anche Acosta e Bezzecchi. E Marc, naturalmente"

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE