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MotoGP: rabbia Jack Miller al rientro ai box a Sepang, poi le scuse. VIDEO

JACK LA FURIA

L'australiano, 17° a inizio Sprint, è rientrato ai box dopo le prime gocce di pioggia, ma non ha trovato la moto con assetto da bagnato pronta e si è arrabbiato col team (nel VIDEO): "Mi scuso per la mia reazione, ma quando ho visto che la moto non era pronta ho capito che era game over", ha spiegato nel media scrum. "C'è stato un problema di comunicazione. Non avrei preso quella decisione se non avessi pensato che fosse valida". Il GP domenica è LIVE alle 8 su Sky Sport e in streaming su NOW

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