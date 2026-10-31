MotoGP, gli highlights delle qualifiche di Sepang

Alex Marquez batte suo fratello Marc firmando la pole position di Sepang, 420 giorni dopo l'ultima volta (Catalogna 2025). Completa una prima fila tutta spagnola Pedro Acosta. Aprilia, che ha dovuto incassare la mazzata del forfait di Jorge Martin per il weekend, aprirà la seconda fila con Ogura e Bezzecchi. 6° Di Giannantonio. Alle 8 del mattino la Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Domenica gara lunga alla stessa ora SPRINT RACE LIVE, CLICCA QUI

Un calvario infinito. Jorge Martin si è ritirato alla fine del secondo turno di Libere a Sepang. Inutile forzare, a rischio di cadere ancora e di peggiorare la situazione compromessa da un polso fratturato. "Non aveva forza sufficiente, è stato coraggioso, ma non poteva proseguire. Continuerà il trattamento in vista del Qatar", hanno comunicato dall’Aprilia. Pochi minuiti dopo Marc Marquez è salito in sella per la quart’ultima qualifica della stagione. Con quali pensieri per la testa lo si può immaginare. Con l’animo forse più leggero ma il cuore in tumulto. Perché c’è un lavoro da finire. "Adesso devo attaccare e restare concentrato", ha detto appena arrivato in Malesia.

Alex in pole dopo 420 giorni: "Farò il mio, ma senza incasinare Marc" Le Aprilia sono sempre pericolose, ma le Ducati a Sepang hanno ritrovato subito la supremazia. Quello malese è un circuito amico. La pole, però, non l’ha presa il campione della Ducati, è andata a suo fratello Alex. Tutto resta in famiglia, come un anno fa quando non c’erano avversari e la coppia catalana dominava ovunque. Il pilota della Ducati Gresini è sempre andato forte in Malesia ("sappiamo quanto è veloce qui", ha rimarcato suo fratello), ma non segnava un pole position da Barcellona 2025: 420 giorni fa. M non sarà lui l’avversario da cui guardarsi in gara: "Tra di noi non c’è bisogno di dirsi nulla – ha detto Marc -, ognuno fa il suo e sa come comportarsi in pista". Tradotto: ciascuno pensa a sé stesso, ma senza danneggiare l’altro. "Farò la mia gara, ma senza incasinare Marc", ha ribadito Alex. Vedi anche Alex: "Devo pensarci bene prima di attaccare Marc"