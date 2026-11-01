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Bezzecchi: "Ogura più veloce, ma il contatto era evitabile". VIDEO

BAGARRE APRILIA

Bezzecchi ha commentato su Sky il 6° posto a Sepang, parlando anche della lotta con Ogura: "Ai era più veloce, ma il contatto si poteva evitare, abbiamo rischiato di cadere entrambi. Non sono uno che si lamenta, è andato tutto liscio e va bene così. Ordini di scuderia? Non voglio entrare in questo tipo di polemiche. Non mi aspettavo di soffrire così tanto con l'usura dell'anteriore. Dopo 3-4 giri in scia ad Alex, non mi trovavo con il davanti e rischiavo di stendermi a ogni curva"

OGURA: "CONTATTO ERRORE MIO"

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