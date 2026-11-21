Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista di Portimao e si prende la pole position del GP Portogallo davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Settimo Jorge Martin, ormai vicino ad abdicare per il titolo mondiale. La Sprint Race, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, è stata anticipata alle 15.30 per maltempo
Marc Marquez ha rotto gli indugi, dopo la prudenza delle sue dichiarazioni e il nervosismo mostrato nel primo giorno di prove, e ha chiuso con il secondo tempo una qualifica che lo proietta verso un risultato importante, già nella gara breve del pomeriggio (anticipata di mezz’ora, alle 15,30 causa meteo). Rischiare di più, per prendersi la pole position, sarebbe stato inutile e forse impossibile perché Marco Bezzecchi gli ha rifilato quattro decimi, firmando anche il nuovo record della pista. "Era importante prendersi qualche rischio in più perché partire davanti è importante, su questa pista – ha spiegato Bezzecchi -. Mi sono divertito, cerchiamo di concentrarci per dopo, ma mi aspetto Marc tosto come sempre".
Marquez vede il titolo: gli basterà guadagnare 2 punti su Martin
Per chiudere la pratica titolo, allo spagnolo basta guadagnare due punti in più di Martin, risultato alla sua portata dal momento che Jorge scatterà della terza fila, con il settimo tempo. Ha fatto il possibile, Martin, ma la frattura di Phillip Island non è ancora guarita del tutto e la pista portoghese è molto impegnativa per il fisico. Il campione della Ducati può invece controllare e amministrare: Bezzecchi non è una vera vinaccia, in chiave titolo, perché gli basta guadganare un punto per mettersi a distanza di sicurezza da Marco che insegue in classifica staccato di 74 punti. E in palio, da domenica, ne rimarranno 75. In prima fila, non certo a far da spettatore, c’è anche Fabio Di Giannantonio, terzo classificato. In seconda fila, invece, sono finiti Raul Fernandez (quarto), Alex Marquez molto veloce sul tracciato portoghese, e Pedro Acosta, cliente scomodo quando è in forma. Da ricordare che a questa gara è assente Pecco Bagnaia, convalescente per l’operazione al piede, richiesta per sistema la doppia frattura rimediata in Qatar.