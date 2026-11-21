Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista di Portimao e si prende la pole position del GP Portogallo davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Settimo Jorge Martin, ormai vicino ad abdicare per il titolo mondiale. La Sprint Race, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW , è stata anticipata alle 15.30 per maltempo

Marc Marquez ha rotto gli indugi, dopo la prudenza delle sue dichiarazioni e il nervosismo mostrato nel primo giorno di prove, e ha chiuso con il secondo tempo una qualifica che lo proietta verso un risultato importante, già nella gara breve del pomeriggio (anticipata di mezz’ora, alle 15,30 causa meteo). Rischiare di più, per prendersi la pole position, sarebbe stato inutile e forse impossibile perché Marco Bezzecchi gli ha rifilato quattro decimi, firmando anche il nuovo record della pista. "Era importante prendersi qualche rischio in più perché partire davanti è importante, su questa pista – ha spiegato Bezzecchi -. Mi sono divertito, cerchiamo di concentrarci per dopo, ma mi aspetto Marc tosto come sempre".