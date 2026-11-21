Moto2, qualifiche GP Portogallo: Agius in pole, 3° Guevara, 10° Gonzalez. HIGHLIGHTSGP PORTOGALLO
Terza pole in carriera per l'australiano. In prima fila con Agius anche Holgado e Guevara, chiamato a recuperare 13,5 punti in classifica dall'attuale leader Gonzalez, soltanto 10° sulla griglia di Portimao. Gli italiani: 9° Vietti, 19° Arbolino, 22° Lunetta. Domenica la gara alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Giornata storta per il leader del mondiale, Manuel Gonzalez. La qualifica di Portimao potrebbe rivelarsi cruciale per la sua classifica, perché il suo rivale diretto (staccato di 13, 5 punti nel Mondiale), Izan Guevara, partirà con il terzo tempo, mentre il suo compagno di squadra Agius ha firmato la pole position.
Che sfida per il Mondiale
Nemici in casa e fuori, quindi, alla vigilia di una corsa che potrebbe rivelarsi decisiva per la lotta al titolo. Izan decisamente meglio di Manu, sotto la minaccia del meteo che a tratti ha complicato la vita ai piloti, mettendo alla prova il loro sangue freddo. Quando molti piloti iniziavano a rientrare al box, con qualche gocciolina di pioggia sul cupolino, Guevara ha tenuto duro e nell’ultimo tratto ha pure trovato la scia di Senna Agius, compagno di squadra di Gonzalez. Manu, in quel momento quinto (con tanto di sbandata finale che gli è costata qualche decimo) ha provato a reagire senza riuscire ad essere altrettanto incisivo e alla fine è sceso addirittura al decimo posto. Guevara invece ha trovato ancora un buon giro, dimostrando di saper cogliere l’opportunità.
Le qualifiche degli italiani
Davanti a lui c’è l’amico Holgado, alle sue spalle Veijer. Manu si trova invece in compagnia di Vietti (nono) e Lopez, partito bene venerdì. Bene Escrig, settimo, meno bene Alonso, solo quindicesimo. Arbolino che aveva in mano il passaggio dalla Q1 alla Q2, ha pagato le bizze del meteo, finendo fuori all’ultimo giro, per un errore nell’ultimo tratto che gli ha fatto perdere sei decimi.