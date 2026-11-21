Che sfida per il Mondiale

Nemici in casa e fuori, quindi, alla vigilia di una corsa che potrebbe rivelarsi decisiva per la lotta al titolo. Izan decisamente meglio di Manu, sotto la minaccia del meteo che a tratti ha complicato la vita ai piloti, mettendo alla prova il loro sangue freddo. Quando molti piloti iniziavano a rientrare al box, con qualche gocciolina di pioggia sul cupolino, Guevara ha tenuto duro e nell’ultimo tratto ha pure trovato la scia di Senna Agius, compagno di squadra di Gonzalez. Manu, in quel momento quinto (con tanto di sbandata finale che gli è costata qualche decimo) ha provato a reagire senza riuscire ad essere altrettanto incisivo e alla fine è sceso addirittura al decimo posto. Guevara invece ha trovato ancora un buon giro, dimostrando di saper cogliere l’opportunità.