Moto3, qualifiche GP Portogallo: pole di Almansa, Pini e Quiles in 3^ fila. HIGHLIGHTSPORTIMAO
Ottava pole stagionale in Moto3 per il fulmine Almansa. In prima fila anche Brian Uriarte e Munoz. Pini, unico italiano in pista a Portimao, scatterà 8°. Al suo fianco il campione del mondo Quiles. Domenica la gara alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Hai voglia a prendergli la scia. C’ha provato anche Carpe, pilota veloce di suo, ma David Almansa oggi era imprendibile. E’ sua la ottava pole di stagione, utile a ribadire che sulla velocità pura il pilota di Intact non ha nulla da dimostrare. Per puntare al titolo gli serviva concretizzare di più in gara, ma contro Maximo Quiles, quest’anno c’è stato poco da fare.
Quiles e Pini dalla 3^ fila
Il pilota di Aspar ha chiuso settimo, evidentemente scocciato come ha dimostrato il suo disappunto alla fine dell’ultimo giro. Qualche sbavatura, mentre tirava un gruppetto che conteneva anche Uriarte, Munoz e Fernandez, e alla fine ha mollato quando ha capito che non sarebbe riuscito a migliorarsi. Terza fila, di fianco al neocampione, per Guido Pini, scivolato dopo sei minuti, poi ripartito infilandosi nel gruppetto tirato da Kelso che gli ha fatto fare un salto avanti in classifica. “Dietro a Kelso ho trovato i riferimenti, ma al secondo passaggio non ho rischiato” ha spiegato l’unico pilota italiano in griglia a Portimao.
Davanti anche Uriarte e Munoz
In prima fila con Almansa sono finiti anche Uriarte e Munoz, in seconda Kelso, Esteban e Salmela. Quiles aprirà appunto la terza, ma è scontato aspettarsi la rimonta in corsa. Solo nono Carpe, davanti a Perrone. Entrambi i piloti di Simoncelli non hanno superato la Q1: O’Goorman scatterà dalla 24esima casella, Rammerstorfer dall’ultima.