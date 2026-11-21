Quiles e Pini dalla 3^ fila

Il pilota di Aspar ha chiuso settimo, evidentemente scocciato come ha dimostrato il suo disappunto alla fine dell’ultimo giro. Qualche sbavatura, mentre tirava un gruppetto che conteneva anche Uriarte, Munoz e Fernandez, e alla fine ha mollato quando ha capito che non sarebbe riuscito a migliorarsi. Terza fila, di fianco al neocampione, per Guido Pini, scivolato dopo sei minuti, poi ripartito infilandosi nel gruppetto tirato da Kelso che gli ha fatto fare un salto avanti in classifica. “Dietro a Kelso ho trovato i riferimenti, ma al secondo passaggio non ho rischiato” ha spiegato l’unico pilota italiano in griglia a Portimao.