MotoGP in Malesia: Marc Marquez il più veloce nel warm up, 2° Alex, 6° BezzecchiGP MALESIA
Il campione della Ducati, entrato a metà sessione per risparmiare energie, è stato comunque il più veloce con il tempo di 1:58.902. Con il forfait di Martin, in caso di vittoria o 2°, Marquez potrebbe avere la prima chance mondiale in Qatar la settimana prossima. Alle spalle di Marc nel warm up il fratello Alex, in pole nella caldissima Sepang. Terzo Acosta, vincitore della Sprint. Sesto Bezzecchi. Gara alle 8, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW