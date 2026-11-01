Davide Tardozzi, team manager Ducati, è intervenuto su Sky Sport e ha risposto alle dichiarazioni di Pecco Bagnaia. Dopo la gara di Sepang, il torinese ha dichiarato che il suo potenziale si era visto in Giappone 2025 e nei test precedenti di Misano, quando sulla moto era presente "qualcosa che oggi non esiste più". "Non lo so, in tutta onestà non ho idea a cosa si riferisca. Abbiamo fatto di tutto, ma purtroppo non siamo ancora riusciti a trovare quello che gli serve"

COSA HA DETTO BAGNAIA